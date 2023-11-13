Cari işlemler hesabı eylülde 1.8 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2023'te cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, eylülde 3 milyar 657 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 253 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 851 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde 131 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Haziran ayında Türkiye ekonomisinde 693 milyon dolarlık cari fazla verilmişti. Bundan önce 2021 yılında dört aylık bir cari fazla serisi kaydedilmiş, 2021 yılının Ekim ayında 4,1 milyar dolarlık cari fazla görülmüştü.