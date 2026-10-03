Cevdet Yılmaz tarihi seviyeyi açıkladı: Daha da güçlendireceğiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirerek ihracattaki güçlü seyrin Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı direncini desteklediğini belirtti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, jeopolitik gerilimlerin, artan korumacılık eğilimlerinin ve tedarik zincirlerindeki belirsizliklerin küresel ticaret üzerinde baskı oluşturduğuna dikkati çekti.

Bu ortamda ihracatın ekonominin dış gelişmelere karşı dayanıklılığını artırmayı sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, ihracattaki güçlü performansın dış dengedeki kazanımların korunmasına katkı sunduğunu kaydetti. Yılmaz ayrıca bu görünümün büyümenin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıda ilerlemesini desteklediğini bildirdi.

Yıllıklandırılmış ihracatta tarihi seviye

Eylül ayı verilerine ilişkin Yılmaz, "Eylül ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolara ulaşırken, yıllıklandırılmış ihracatımız 283,7 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine yükselmiştir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın da artmaya devam ederek 409 milyar doları aştığını tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, söz konusu performansın küresel talebin zayıf kaldığı ve Türkiye'nin başlıca ticaret ortaklarında büyüme görünümünün baskı altında bulunduğu bir süreçte gerçekleşmesine işaret etti. Bunun üretim altyapısının gücünü ve ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesinin önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Ticaret ağlarındaki konum güçlendirilecek

Gelecek döneme ilişkin hedeflere de değinen Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken, lojistik altyapımızı ve stratejik ticaret bağlantılarımızı geliştirerek Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret ağlarındaki konumunu daha da güçlendireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, ihracatta yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmayı hedeflediklerini belirterek firmaların yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılacağını, küresel değer zincirlerinde daha yüksek katma değer oluşturan alanlarda yer almalarının destekleneceğini aktardı.

Hedef daha yüksek katma değerli ihracat

Üretim ve ihracat yapısına yönelik hedefleri hakkında Yılmaz, "Üretim kapasitemizi teknoloji, yenilikçilik ve beşeri sermayemizle güçlendirerek daha rekabetçi ve yüksek katma değerli bir ihracat yapısına ulaşmayı amaçlıyoruz. İhracatın büyümeye ve istihdama katkısını artırırken, oluşturduğu ekonomik değerin vatandaşlarımızın refahına daha güçlü biçimde yansımasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.