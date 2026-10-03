Bakan Uraloğlu duyurdu: Yıllık 3 milyar lirayı aşan tasarruf sağlanacak

Konya Çevre Yolu’nda çalışmalar sürerken, projenin Aksaray-Adana aksları arasında yer alan 16,1 kilometrelik bölümünün bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğa sahip Konya Çevre Yolu’ndaki son duruma ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Projenin 3 kısım halinde, gidiş-geliş olmak üzere toplam 6 şeritli şekilde planlandığını belirten Uraloğlu, devam eden çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

16,1 kilometrelik kesimin bu yıl tamamlanması hedefleniyor

Aksaray-Adana akslarını birbirine bağlayan 16,1 kilometrelik bölümde çalışmaların sürdüğünü aktaran Uraloğlu, "Çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Söz konusu bölümün trafiğe açılmasıyla seyahat süresinin önemli ölçüde azalacağını belirten Uraloğlu, "Aksaray-Adana aksları arasındaki seyahat süresini mevcut yola göre 24 dakika kısaltacağız. Yıllık 1 milyar 84 milyon lira zamandan, 502 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 1 milyar 586 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 24 bin 101 ton azaltacağız." ifadelerini kullandı.

2. kısımda 3 milyar lirayı aşan tasarruf

Konya Çevre Yolu’nun 46,1 kilometre uzunluğundaki 2. kısmının tamamlanmasının ardından sağlanacak kazanımlara da değinen Uraloğlu, "2. kısmın tamamının hizmete girmesiyle seyahat süresini mevcut yola göre 40 dakika kısaltacağız. Yıllık 2 milyar 204 milyon lira zamandan, 874 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 3 milyar 78 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 42 bin 303 ton azaltacağız." bilgisini paylaştı.

3. kısım dört devlet yolunu birbirine bağlayacak

Projenin 54 kilometrelik 3. kısmı ise Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir, Konya-Seydişehir ve Konya-Karaman devlet yolları arasında bağlantı sağlayacak.

Konya-Karaman ile Konya-Seydişehir aksları arasındaki 23 kilometrelik bölümde çalışmaların devam ettiğini bildiren Uraloğlu, "Proje kapsamında 23 kilometre bölünmüş yol, 705 metre uzunluğunda çift tüp tünel, toplam 490 metre uzunluğunda 2 viyadük, toplam 109 metre uzunluğunda 3 köprülü kavşak ve toplam 65 metre uzunluğunda 2 çift köprü inşa edeceğiz." açıklamasında bulundu.