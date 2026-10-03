Bakan Şimşek ihracat verilerini değerlendirdi: Yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Eylülde ihracatın yıllık bazda yüzde 15,4 arttığını belirten Şimşek, yıllıklandırılmış ihracatın 283,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk üç çeyreğinde ise ihracattaki yıllık artış yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış ihracat 283,7 milyar dolara ulaştı

Açıklanan verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracattaki güçlü artışa dikkat çekti. Şimşek, "İhracat eylülde yıllık yüzde 15,4 arttı. İhracat artışı ilk üç çeyrekte yıllık yüzde 5,2 olurken, yıllıklandırılmış ihracat 283,7 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

Cari açık için yüzde 2,6 öngörüsü

Emtia fiyatlarındaki yükselişin ithalat üzerindeki etkisine de değinen Şimşek, buna rağmen dış ticaret açığındaki artışın savaşın başlangıcında öngörülenden daha sınırlı kaldığını belirtti.

Şimşek, jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşın cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini bildirdi.

İhracatçı firmalara destek

Küresel koşulların zorlu seyrettiği dönemde ihracatı desteklemeye yönelik adımların devam ettiğini vurgulayan Şimşek, döviz dönüşüm desteğinin uygulama şartlarının daha esnek ve sade hale getirildiğini, böylece destekten yararlanabilecek firma sayısının artırıldığını ifade etti.

Şimşek, üretim ve istihdama katkı sağlayan reel sektöre yönelik desteklerin sürdürüleceğini kaydetti.