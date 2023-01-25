Dolar ne kadar oldu? Analistlere göre dolar 1 Şubat'ı bekliyor

Dün, en düşük 18,7531 ve en yüksek 18,8267 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8008'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,8080'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 20,4970'ten, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen altında 23,1680'den satılıyor.

Euro/dolar paritesinde artış

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 101,8'den işlem görüyor. Bugün yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,0910 seviyesinde bulunuyor.

Dolar, Fed'i bekliyor: Karar 1 Şubat'ta

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin arttığını, bunun da doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını söyledi. Fed'in faiz kararını 1 Şubat akşamı açıklaması bekleniyor.

ABD'de açıklanan şirket karlılıkları piyasa öngörülerinin üzerinde gerçekleşse de gelecek döneme ilişkin tahminlerinin çoğunlukla olumsuz olması ve ülkede 3 aylık hazine bonosu ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın 125 baz puana çıkması ülkede resesyon endişelerinin güçlendiğine işaret etti.

Bugün, Almanya'da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 101'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.