Efsanevi yatırımcı Burry: Borsalardaki yükseliş bir illüzyon

Birçok bireysel yatırımcı, piyasalarla ilgili olarak Michael Burry’nin ne diyeceğine özel olarak kulak kesiliyor. Yatırım denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Burry, borsalarda yaşanan toparlanmayı bir ‘illüzyon’a benzetiyor.

Geçe yıl yaşanan büyük çöküşün ardından borsalar toparlanma belirtileri gösteriyor. Uzmanlar ve ekonomistlerin ise yaşanan bu toparlanmayla ilgili olarak ikiye bölündüğü gözleniyor. Kısa pozisyon konusunda uzman olduğunu kanıtlamış isimlerden ABD’li yatırımcı Michael Burry ise, kendi üslubunca bu toparlanmayı yanıltıcı bulduğunu söylüyor.

Hisse senetleri kısa vadede düşecek

The Street’ten Luc Olinga’nın haberine göre, efsanevi yatırımcı Michael Burry, bu yılki piyasa toparlanmasının uzun sürmeyeceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Michael Burry, yatırımda tarihi bir figür olarak kabul ediliyor. Pek çok bireysel yatırımcı, iyi bir yatırım stratejisi için ipuçları bulma umuduyla onun her kelimesini ve sosyal medya paylaşımını takip ediyor.

Hangi şirketlerin güvenilir olduğunu ve hangilerinin olmadığını görmek için hisse senedi portföyü inceleniyor. Serbest yatırım fonu Scion Asset Management'ı da yöneten Burry, kısa vadede hisse senedi fiyatlarının düşeceğine yönelik pozisyona giriyor.

Fed'in yumuşak bir ekonomik iniş yapıp yapamayacağını merak ediliyor

Şu an olduğu gibi borsalara keskin bir belirsizliğin hakim olduğu zamanlarda, Burry'nin mesajları özellikle bekleniyor. Yatırımcılar, ufukta sert bir düşüşün ya da bir durgunluğun olup olmadığını veya Fed'in yumuşak bir ekonomik iniş yapıp yapamayacağını merak ediyor.

Son haftalarda ise yatırımcılar iyimser bir ruh haline sahip gözüküyor. 2022'nin en büyük sorunlarından biri olan enflasyonun gerilediğine yönelik inancın bunda büyük etkisi bulunduğu kabul ediliyor. Piyasalarda yeni ortaya çıkan bu iyimserliğin karşılığı, S&P 500 Endeksi’nin yüzde 4,6 oranında artışla 4.000 puanın üzerine çıkmasıyla kendini gösteriyor.

Bazı uyarıları görmezden geliyorlar

Pek çok uzman, mal ve hizmet fiyatlarının düşürülmesinin merkez bankalarını agresif faiz artırımlarını yumuşatmaya teşvik etmesi gerektiğini söylüyor. Onlara göre, para politikalarında böyle bir sapma, ekonomide yaşanması olası sert bir inişten de kaçınılacağı anlamına geliyor.

Bu iyimserliğin dışında, yatırımcılar, teknoloji sektöründe devam eden ve geçen yıl yaklaşık 100.000 kişinin işinden olmasına yol açan büyük çaplı işten çıkarmalar gibi bazı uyarıları görmezden geliyor gibi görünüyor. Veri analizi şirketi Layoffs.fyi'ye göre, teknoloji şirketlerinin bu yıl yaklaşık 58.000 kişiyi işten çıkardığı görülüyor. Bunlardan 12.000'i Google ve 10.000'i Microsoft’ta çalışanlardan oluşuyor.

Burry bu iyimserliği paylaşmıyor

Hatta bunun bir ‘illüzyon’ olduğunu ve piyasaları çok zor bir dönemin beklediğini öne sürüyor. Kendini genellikle şifreli mesajlarla ifade eden Amerikalı yatırımcı, 23 Ocak'ta S&P 500'ün Eylül 2000'den 2003'ün başına kadar olan dönemini, bir başka deyişle dot-com balonu ve 11 Eylül sonrasını gösteren bir grafiği tweetledi. Burry, Eylül 2001'den Nisan 2002'ye kadar olan dönemi ise daire içine alıyor.

Daire içine alınmış bu dönemde, S&P 500, 1 Eylül 2000'de 1.530,09 puanda gördüğü yüksek seviyeden sürekli düşüşe geçtikten sonra bir şekilde istikrar kazanmayı başarıyor.

Grafiğini tek bir kelimeyle yorumluyor: Belki

Eylül 2001 ile Nisan 2002 arasında S&P 500 iki kez artarak 1.178 puan ve 1.176 puana ulaşmayı başarıyor. Ancak bunu dört aylık bir düşüş takip ediyor ve endeks 771 puana kadar geriliyor. Daha sonra tekrar düşmeden önce 966 puana yükseliyor. Burry, grafiğini tek bir kelimeyle yorumluyor: “Belki.”

ABD’li yatırımcı başka bir şey söylemiyor ancak mevcut dönemle paralellik kurduğu gözlerden kaçmıyor. Daha sonra gönderisini silen Burry, eski bir rutinini de yeniden canlandırmış oluyor. Oysa Burry, Elon Musk 27 Ekim'de Twitter'ı devraldığında gönderilerini silmeyi bırakmıştı.