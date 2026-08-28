Ekonomik güven yeniden iyimserlik bölgesinde

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini yayımladı.

Temmuz ayında 99,8 olan ekonomik güven endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 100,6’ya çıktı. Endeks, böylece ekonomik görünüme ilişkin iyimserlik eşiği kabul edilen 100 seviyesini aştı.

Tüketici ve reel kesim güveni yükseldi

Ağustosta tüketici güven endeksi yüzde 1 artışla 90,8’e ulaştı. Reel kesim güven endeksi ise temmuzdaki yüzde 0,8’lik düşüşün ardından ağustosta yüzde 1,2 yükselerek 102,4 oldu.

Üç sektörde gerileme görüldü

Hizmet sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 0,1 azalarak 111,9’a, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 düşüşle 110,1’e geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 83,1 seviyesinde gerçekleşti.