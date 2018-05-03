Enflasyonda tek hane 2019’a kaldı

03 Mayıs 2018

Nisan ayında enflasyon, beklentilerin hayli üzerinde artış gösterirken, önümüzdeki dönemde de çift haneli seyrin sürmesi bekleniyor. Kur geçişkenliği ve enerji maliyetlerindeki artışların enflasyon üzerinde yılın geri kalanında da baskı kuracağını düşünülüyor. Ekonomistlere göre önümüzdeki aylarda olumsuz baz etkisi ve Ramazan dolayısıyla yüzde 12’yi aşan bir yıllık rakam muhtemel görünüyor. Enflasyonda tek hanenin ise 2019 yılının ilk yarısı sonuna doğru gerçekleşeceği öngörülüyor.

Nisan enflasyonu beklentiyi aştı

Bürümcekçi: Tek haneyi görmemiz imkansız

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, nisan ayında gıda fiyatlarının enflasyonu azaltıcı yönde etkide bulduğunu, enflasyonun geçen yıla göre belirgin yükselmesinde ise gıda dışı diğer gruplarda kurlara bağlı fiyat artışlarının yüksek olmasının etkili olduğunu söyledi. Bürümcekçi, "Manşet enflasyonun tek haneyi görmesi imkansız, yıl sonu tahminimiz olan yüzde 10,4 üzerinde riskler yukarı yönlü" dedi.

TCMB’nin olası hamlelerine de değinen Haluk Bürümcekçi, ilave sıkılaşmanın korunacağını ancak sadeleşmenin nasıl olacağına ilişkin belirsizlik olduğunu belirterek, "Gelecek dönem seyri açısından gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamaları enflasyon üzerindeki risklerin yönünü belirleyecektir" dedi.

Tokalı: Yüzde 11-12 bandında dalgalanma görebiliriz

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, enflasyonun nisanda ulaştığı yüzde 10,85 ile yükseliş trendine başladığını ve gelecek 6 aylık dönem boyunca bu yönde kalarak yüzde 11-12 bandında dalgalanabileceğini ifade etti. Ancak kur ve emtia fiyatlarının baskısında azalma sağlanması durumunda, baz unsurunun da desteğiyle, kasım ayından itibaren düşüş hareketinin mümkün göründüğünü belirten Tokalı, tek haneli seviyelerin ise en erken 2019 yılının ilk yarısı sonuna doğru gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.

Cevizci: Maliyet kaynaklı enflasyon sürüyor

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci ise kur cephesinde yaşanan artışın yanı sıra enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisi ile maliyet kaynaklı enflasyonun sürdüğünü ifade etti. Cevizci, TCMB'nin bir sonraki toplantısının mayıs ayı enflasyon verisi sonrasında yapılacağını bildirerek, "Şayet gelecek ay da hem çekirdek hem manşet enflasyon tarafındaki yukarı yönlü eğilim korunursa, TCMB faiz konusunda yeniden değerlendirme yapmak isteyebilecek" öngörüsünde bulundu.

İş Yatırım: Eylül-ekim aylarında yüzde 12’yi görebiliriz

TL’deki değer kaybı ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle artan ulaştırma grubu fiyatları ve giyim grubunda görülen mevsimsel artış nedeniyle Nisan’da enflasyon çift hanede yukarı yönlü seyrine devam ettiğini bildirdi. İş Yatırım notunda, yılın kalanında enflasyonun çift hanedeki seyrine devam etmesini, baz etkisinin olumsuz katkısıyla Eylül-Ekim aylarında yüzde 12 seviyelerine ulaştıktan sonra yılı yüzde 11’de kapatmasını beklediklerini açıkladı.

İş Yatırım, enflasyona ilişkin değerlendirmesinde şunları paylaştı: Bu ay manşetteki negatif sürprizden daha da önemlisi çekirdek enflasyon görünümünde dikkate değer bir bozulmanın görülmesi oldu. Yılın kalanında çekirdek enflasyonda önemli bir düzelme öngörmüyoruz. Bu durum fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini olumsuz etkileyecektir. Ek olarak üretici fiyatlarının yüksek seyretmesi de maliyet yönlü baskıları canlı tutuyor. Mevcut enflasyon görünümünü ve TL’nin seviyesini dikkate alarak 7 Haziran’daki PPK toplantısında TCMB’nin faiz artışına devam etmesini bekliyoruz "

TSKB: Yüzde 12’yi aşan bir yıllık rakam muhtemel

Nisan rakamının bütün beklentileri aşarak, enflasyonun ekonomi için ciddi bir risk oluşturduğunu gösterdiğini belirten TSKB ise şu yorumda bulundu: “Önümüzdeki aylarda olumsuz bazın ve Ramazan’ın etkisiyle yüzde 12’yi aşan bir yıllık rakam oluşmasını muhtemel görüyoruz. Merkez Bankası’nın nisan toplantısında 75bp ile 50bp’de bulunan piyasa beklentisinin üstünde faiz artışı yapması, enflasyondaki yükselişin beklentisi dahilinde olduğunu gösterdiğini düşünüyoruz. Ancak enflasyon tahmininin revize edildiği %8,4 seviyesi bile eğilim açısından bakıldığında iyimser kalmış görünüyor. Nisan rakamı öncesinde piyasa beklentisi %10,15 seviyesindeydi. Yukarı revizyonun muhtemel olduğunu düşüyoruz. "

Vakıf Yatırım: Çift hane beklentimizi koruyoruz

Vakıf Yatırım’ın enflasyona ilişkin raporunda ise özetle şu görüşlere yer verildi: Başta TL’deki değer kaybı kaynaklı maliyet artışlarının hem üretici hem de tüketici fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam etmesi, olumlu baz etkisini ortadan kaldırmış görünüyor. TCMB, geçtiğimiz hafta yayınladığı enflasyon raporunda 2018 yıl sonu enflasyon beklentisini %7,9’dan %8,4’e yükseltti ancak biz 2018 yıl sonu enflasyonunda çift hane beklentimizi koruyoruz. Başta kur geçişkenliğinin ve enerji maliyetlerindeki artışların enflasyon oranı üzerinde yılın geri kalanında da baskı kuracağını düşünüyoruz.”



Goldman Sachs: Yıl sonunda yüzde 11 görülebilir

"Enflasyonun yaz sonunda yüzde 12'nin üzerinde tepe yapacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, "Bu ay açıklanan enflasyon rakamını ve Türk Lirası'nın performansını dikkate aldığımızda, 3. çeyrekte 75 baz puan faiz artırımı tahminimiz için risklerin daha erken ve daha büyük bir faiz artırımına doğru kaydığını düşünüyoruz" dedi.

Notta, "Türkiye'de enflasyonun yükselmeye devam etmesini bekliyoruz. Enflasyonun yaz sonunda yüzde 12 seviyesinin üzerinde tepe yapmasını ve yıl sonunda yüzde 11 olmasını bekliyoruz" denildi.