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Euro Bölgesi'nde büyüme rakamları açıklandı: Beklentiler aşıldı

Euro Bölgesi ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Haber Merkezi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı son çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Beklentileri aştı

Beklentiler GSYH'nin yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Böylece, Euro Bölgesi büyümesi piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2022'nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla değişmezken, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artış gösterdi.

Öte yandan, 2022'de yıllık bazda Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 3,5, AB ekonomisi yüzde 3,6 büyüdü.

GSYH, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Litvanya'da yüzde 1,7, Avusturya'da yüzde 0,7, İsveç'te yüzde 0,6, Çekya'da yüzde 0,3, Almanya'da yüzde 0,2, İtalya'da yüzde 0,1 gerilerken, Fransa'da yüzde 0,1, İspanya'da yüzde 0,2 arttı.

Yıllık bazda ise GSYH, İsveç'te yüzde 0,6 ve Litvanya'da yüzde 0,4 azalırken, Fransa'da yüzde 0,5, Almanya'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,7 yükseldi.