Euro ve dolar güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 29,7880 liradan, Euro 32,5460 liradan güne başladı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Serbest piyasada 29,7860 liradan alınan dolar, 29,7880 liradan satılıyor.
32,5440 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 32,5460 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,7790 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 32,5260 lira olmuştu.
Dolar/TL dün gün içerisinde en yüksek 29,9040 seviyesine çıkarak tarihi rekorunu görmüştü.
Bu konularda ilginizi çekebilir