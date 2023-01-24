Gram altın tarihi seviyede: İşte gram altında son rakamlar
Son dakika gelişmesi… Gram altın fiyatları küresel ekonomilerdeki enflasyon düşüşü ve resesyonun gerçekleşmeyeceği beklentisi ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı.
Haber Merkezi
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Altın fiyatlarında hareketli bir gün yaşanıyor. Küresel ekonomilerdeki enflasyon düşüşü ve resesyonun gerçekleşmeyeceği beklentisi altını yükseltti.
Gram altın fiyatları hem ons altındaki güçlenme hem de döviz kurlarındaki ivmenin etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine çıktı.
Güne 1168 liradan başlayan gram altın, 1173,6 lira seviyesine yükseldi.
Gram altın şu sıralarda 1173 liradan alıcı buluyor.
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