Hazine 2 tahvil ihalesinde 28,1 milyar lira borçlandı

İlk ihalede 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 28,56, bileşik faiz ise yüzde 30,6 oldu.

Nominal teklifin 30 milyar 887,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 370,6 milyon lira, net satış 10 milyar 186,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 14 milyar 435 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 9 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihale ise 7 yıl (2366 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 20,62 oldu.

Nominal teklifin 26 milyar 142,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 800 milyon lira, net satış 3 milyar 423,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyarlık liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 17 milyar 697,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece 28 milyar 109,6 milyon lira borçlandı.