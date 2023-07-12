Hazır Beton Endeksi, Haziran’da 21 ayın rekorunu kırdı

Faaliyet Endeksi mayıs ayında bu yıl içerisindeki en yüksek değerine ulaştı, haziranda ise son 21 ayın en yüksek değerini gördü.

Rapora göre, Beklenti Endeksi mayıs ayında eşik değerin üzerini geçerek haziranda daha da yükseldi. Güven Endeksi ise yükseliş trendini devam ettiremeyerek, haziranda kısmi bir azalış gösterdi ancak eşik seviyenin üstünde yer aldı.

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, ‘Tüm endeksler geçen yılın aynı dönemine kıyasla inşaat sektöründeki canlanmayı ortaya koymaktadır. Geçen yıla kıyasla haziran ayında inşaat sektörü, Kurban Bayramı tatiline rağmen yükseliş gösterdi’ dedi