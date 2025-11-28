Hollanda ekonomisinde iyileşme

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) İş Döngüsü Göstergesi’nde kasım ayı itibarıyla 13 göstergeden 10’u uzun dönem ortalamasının altında kaldı. Buna rağmen tablo, ekim ayına göre daha az olumsuz olarak değerlendirildi. Gösterge, makroekonomik durumu yansıtsa da hanehalkı, şirketler ve bölgeler arasında farklılıklar olduğu vurgulandı.

Kasım ayında tüketici güveni bir önceki aya kıyasla iyileşirken, üretici güveni geriledi. Her iki kesimin güven endeksi de son 20 yılın ortalamasının altında kalmayı sürdürdü.

Konut fiyatları yüzde 6,6 yükseldi.

Eylül 2025’te hanehalkı harcamaları yıllık bazda yüzde 0,8 arttı; artış özellikle hizmet harcamalarından kaynaklandı. Aynı dönemde ihracat hacmi yüzde 2,6, sabit sermaye yatırımları ise yüzde 2,7 yükseldi. Makine, ulaşım ekipmanları, enerji ve altyapı yatırımları öne çıktı.

Eylül ayında imalat sanayi üretimi yıllık yüzde 2,1 artarken, ekimde iflas sayısı yüzde 8 azaldı. Konut fiyatları ise ekimde yıllık bazda yüzde 6,6 yükseldi.

İşsizlik oranı yüzde 4 seviyesinde sabit kalırken, iş gücünde toplam çalışma saatleri arttı, açık iş sayısı azaldı. Hollanda ekonomisi 2025’in üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4 büyüdü.