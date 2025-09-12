Google Haberler

ING: Ağustos verileri cari dengeyi destekleyecek

ING, Türkiye’nin temmuz ayındaki cari işlemler fazlasının piyasa beklentilerini aştığını, sermaye girişlerinin güçlü katkı sağladığını açıkladı. Banka, ağustos öncü verilerinin de cari dengeyi destekleyeceğini bildirdi.

ING: Ağustos verileri cari dengeyi destekleyecek

ING, Türkiye’nin ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirme yayımladı.

Banka, temmuz ayında cari işlemler dengesinin piyasa beklentilerini aşarak fazla verdiğini ve bu performansta sermaye hesabındaki önemli girişlerin kritik rol oynadığını vurguladı.

Açıklamada, “Ticaret Bakanlığı’ndan alınan öncü gümrük verileri, Ağustos ayında dış ticaret açığının geçen yıla kıyasla daha iyi bir seyir izlediğini ve cari dengeye katkısının devam ettiğini gösteriyor” denildi.

ING, önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesinin seyrinin; küresel ticaretteki gelişmeler, jeopolitik gerilimler, iç siyasi değişimler ve sıkılaşan finansal koşullar tarafından şekilleneceğine dikkat çekti.

Cari işlemler temmuzda beklentinin üstünde fazla verdiCari işlemler temmuzda beklentinin üstünde fazla verdiEkonomi
Cevdet Yılmaz ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi: Dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyorCevdet Yılmaz ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi: Dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyorEkonomi
Kaynak: ForInvest
Çok Okunanlar