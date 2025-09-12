ING: Ağustos verileri cari dengeyi destekleyecek
ING, Türkiye’nin temmuz ayındaki cari işlemler fazlasının piyasa beklentilerini aştığını, sermaye girişlerinin güçlü katkı sağladığını açıkladı. Banka, ağustos öncü verilerinin de cari dengeyi destekleyeceğini bildirdi.
ING, Türkiye’nin ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirme yayımladı.
Banka, temmuz ayında cari işlemler dengesinin piyasa beklentilerini aşarak fazla verdiğini ve bu performansta sermaye hesabındaki önemli girişlerin kritik rol oynadığını vurguladı.
Açıklamada, “Ticaret Bakanlığı’ndan alınan öncü gümrük verileri, Ağustos ayında dış ticaret açığının geçen yıla kıyasla daha iyi bir seyir izlediğini ve cari dengeye katkısının devam ettiğini gösteriyor” denildi.
ING, önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesinin seyrinin; küresel ticaretteki gelişmeler, jeopolitik gerilimler, iç siyasi değişimler ve sıkılaşan finansal koşullar tarafından şekilleneceğine dikkat çekti.