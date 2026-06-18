İngiltere işsizlik oranı Nisan ayında düşüş yaşadı

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İngiltere işsizlik oranı nisan ayında sona eren üç aylık dönemde yüzde 4,9 seviyesine indi. Ulusal İstatistik Ofisi mart döneminde veriyi yüzde 5 olarak kaydetmişti. The Wall Street Journal anketine katılan ekonomistler oranın yüzde 5 seviyesinde sabit kalmasını bekliyordu.

Yıllık ücret büyümesi ikramiyeler hariç tutulduğunda yüzde 3,4 seviyesinde yatay seyretti. Ekonomistler ücret büyümesinin yüzde 3,2 seviyesine yavaşlamasını öngörüyordu. İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü baş ekonomisti Suren Thiru İngiltere işsizlik oranı verisinin ardından istihdam piyasasının zorlandığını vurguladı. Thiru ABD ile İran arasındaki barış anlaşmasının çatışmaları durdurduğunu ancak istihdam piyasasının zarar gördüğünü belirtti.

Açık iş pozisyonları en düşük seviyesine geriledi

Personel maliyetleri ve enerji faturaları şirketlerin işe alım niyetlerini zayıflatıyor. Açık iş pozisyonları 2021 başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ekonomik belirsizlik çalışan talebini baskılıyor. Piyasalar Merkez Bankası yetkililerinin perşembe günü faiz oranlarını sabit bırakmasını bekliyor. Analistler bankanın faiz artırımından kaçınmasını öngörüyor.

Zayıflayan istihdam piyasası ve İngiltere işsizlik oranı verilerindeki düşüş yüksek enerji fiyatlarının enflasyona yansıma riskini sınırlıyor. Enflasyon mayıs ayında yüzde 2,8 seviyesinde yatay kaldı. ABD ve İran arasındaki geçici barış anlaşması fiyat artışlarının bu yıl yüzde 4 seviyesinin altında zirve yapacağı umutlarını artırdı. Brent ham petrol fiyatı çarşamba günü varil başına 80 doların altına indi.

Örgüt ekonomik büyüme beklentisini yukarı yönlü güncelledi

Baskılanan ekonomik büyüme ve yüksek enerji maliyetleri işverenlerin istihdam isteğini düşürüyor. Merkez Bankası enflasyonun yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalmasını bekliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 2026 yılı İngiltere ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,7 seviyesinden yüzde 0,9 seviyesine çıkardı. Savaş öncesi büyüme projeksiyonu yüzde 1,2 seviyesinde bulunuyordu. Kurum İngiltere işsizlik oranı verisinin gelişmiş ekonomiler arasında en sert yükselişi yaşamasını öngörüyor.

Enflasyon yüksek kaldıkça işletmeler ve çalışanlar beklentilerini yeniden ayarlıyor. Banka anketi katılımcıların gelecek yıl için daha yüksek ücret anlaşmaları beklediğini gösteriyor. Bazı analistler Orta Doğu çatışması nedeniyle ücret dezenflasyonu hızının yavaşlayacağını öngörüyor. İkinci tur enflasyon etkileri yaratma riski günden güne artarken İngiltere işsizlik oranı piyasa yönünü belirliyor.