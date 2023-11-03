İş yerleri için kira zamları belli oldu
Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3,43 yıllık yüzde 61,36 oldu.
İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 54,26 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 54,26 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 55.30 olmuştu.
Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.
2023 kira artış oranı hesaplama
Mevcut kira bedeli: 3.000 TL
Kira artışı yapılacak ay: Ekim 2023
Artış oranı: %25
Kira artış tutarı: 750 TL
Aylık kira tutarı: 3.750 TL
Yıllık kira tutarı: 45.000 TL