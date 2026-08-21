İşgücü piyasasında yeni tablo: Ücretler yüzde 35,8 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026'nın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 yükseldi.

Sektörler bazında bakıldığında istihdam sanayide yüzde 2,2 azalırken, inşaatta yüzde 5, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 3,1 arttı.

İstihdam endeksi bir önceki çeyreğe göre de yüzde 0,8 yükseldi. Bu dönemde sanayide yüzde 0,1'lik düşüş görülürken, inşaatta yüzde 2,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,9 artış kaydedildi.

Çalışılan saat arttı

Çalışılan saat endeksi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Endeksteki artış sanayide yüzde 0,2, inşaatta yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

Çalışılan saat endeksi bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,2 yükseldi. Çeyreklik bazda en yüksek artış yüzde 7,1 ile inşaat sektöründe görüldü.

Brüt ücret-maaş endeksinde yüzde 35,8'lik yükseliş

Brüt ücret-maaş endeksi, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında yıllık yüzde 35,8 arttı. Endeks sanayide yüzde 33,2, inşaatta yüzde 38,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37,1 yükseldi.

Bir önceki çeyreğe göre brüt ücret-maaş endeksindeki artış yüzde 8 oldu. Çeyreklik bazda en yüksek yükseliş yüzde 13,4 ile inşaat sektöründe kaydedildi.

Saatlik işgücü maliyeti yüzde 34 arttı

Saatlik işgücü maliyeti endeksi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 yükseldi. Artış sanayide yüzde 34, inşaatta yüzde 30,3, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 35,3 olarak gerçekleşti.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 32,3 artarken, saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksindeki yükseliş yüzde 42,9'u buldu. Kazanç dışı işgücü maliyetinde en yüksek yıllık artış yüzde 47,2 ile ticaret-hizmet sektörlerinde görüldü.

Çeyreklik bazda ise saatlik işgücü maliyeti yüzde 7, saatlik kazanç yüzde 6,8 ve saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti yüzde 8,2 arttı.