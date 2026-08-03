İSO PMI temmuzda yükseldi, imalatta daralma sürüyor

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Ekonomik büyümenin öncü göstergeleri arasında kabul edilen Türkiye İmalat PMI endeksi, haziran ayındaki 47,1 seviyesinden temmuzda 47,7'ye yükseldi. Ancak endeks, büyüme ile daralma arasındaki eşik değer olan 50 puanın altında kalarak sektörde faaliyet koşullarındaki bozulmanın 28'inci ayına ulaştığını ortaya koydu.

Yeni siparişler ve üretim zayıf kaldı

Anket sonuçlarına göre yeni siparişlerdeki düşüş temmuz ayında hız kesmekle birlikte devam etti. Katılımcılar, zayıf piyasa koşulları ve fiyat baskılarının talebi olumsuz etkilediğini belirtirken, Orta Doğu'daki savaşın da dış talepte yavaşlamaya neden olduğu ifade edildi.

Talepteki zayıflık nedeniyle imalat sanayi üretimi üst üste ikinci ay gerilerken, firmalar satın alma faaliyetlerini ve stoklarını da azaltmayı sürdürdü. İstihdamda da çalışan ayrılıklarının etkisiyle düşüş kaydedildi.

Maliyet baskısı hafifledi

Girdi fiyatları temmuz ayında artmaya devam etse de maliyet enflasyonundaki yükseliş üst üste üçüncü ay yavaşladı ve Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Nihai ürün fiyatlarındaki artış hızı da yıl başından bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti.

Firmalar, petrol ve hammadde maliyetlerindeki artışın büyük ölçüde Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklandığını belirtirken, deniz taşımacılığında yaşanan gecikmelerin de tedarik süreçlerini olumsuz etkilediğini bildirdi. Buna karşın girdi talebindeki yavaşlama sayesinde tedarik zincirleri üzerindeki baskı bir miktar hafifledi.

"Talep ortamı zayıf kalmayı sürdürüyor"

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, yılın ikinci yarısının ilk yarının sonundaki görünümle benzer şekilde başladığını belirterek, Türk imalat sanayisinin zayıf talep koşulları altında büyümekte zorlandığını ifade etti.