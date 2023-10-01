İstanbul'da eylülde yıllık enflasyon yüzde 73

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentte perakende fiyatlar için eylül enflasyonunu açıkladı.

Buna göre İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi, önceki aya göre yüzde 5,46 artarken, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi yüzde 3,94 arttı.

Perakendede yıllık bazda artış yüzde 73,18 olurken, Toptan Eşya Endeksi'nde yüzde 67,79 olarak gerçekleşti.

Giyimde yüzde 15'e yakın artış

Eylülde giyimde yüzde 14,5, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 7,38, ev eşyasında yüzde 4,47, gıdada yüzde 4,31, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 3,5 artış görüldü.

Konuttaki yükseliş yüzde 3,22; ulaştırma ve haberleşmede ise yüzde 0,38 oldu.