İstihdamda 5 aylık bilanço: İŞKUR 590 bin kişiyi iş sahibi yaptı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yılın ilk beş ayına ilişkin istihdam çalışmalarının sonuçlarını duyurdu.

İnsanı ve emeği merkeze alan politikalarla nitelikli işgücünü üretimle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Işıkhan, ocak-mayıs döneminde yaklaşık 590 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini bildirdi.

Bakan Işıkhan, aynı dönemde işgücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla 300 bine yakın iş yeri ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca 1,4 milyona yakın bireysel görüşme yapıldığını aktardı.

894 bin açık iş tespit edildi

Paylaşılan verilere göre yılın ilk beş ayında işverenler tarafından talep edilen 894 bin 137 açık iş tespit edildi. Açık iş sayısının işgücü piyasasındaki ihtiyaçların belirlenmesinde önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti.