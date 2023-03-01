Japonya'da 2023 mali yıl taslak bütçesi 114,3 trilyon yen

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile ortağı Komeito'nun düzenlediği yeni mali yıl taslak bütçesi, meclis oturumunda onaylandı.

Rekor düzeydeki bütçe taslağı Nisan 2023-Mart 2024 dönemini kapsayacak ve 114,3 trilyon yen (840 milyar dolar) seviyesinde olacak.

Vergi gelirlerinin 69,4 trilyon yen (509 milyar dolar) olarak tahmin edildiği mali yıl bütçesinin bir kısmı devlet tahviliyle karşılanacak.

Japonya'nın yaşlanan nüfusu göz önüne alınarak hazırlanan yeni bütçe taslağında, sosyal güvenlik masrafları en yüksek seviyesini görecek.

Sosyal güvenlik harcamalarına 36,9 trilyon yen (270 milyar dolar) ve ulusal savunma harcamalarına 6,8 trilyon yen (49,8 milyar dolar) ayrılacak

Başbakan Kişida Fumio hükümetinin, mali yıl bütçesi için 35,6 trilyon yen (261 milyar dolar) devlet tahvili ihraç etmeyi planladığı bildirildi.

Japon Devlet Televizyonu NHK, mali yıl bütçe taslağının, ilk kez 110 trilyon yen seviyesini aştığına dikkati çekti.