KKM 2 milyar liranın altına indi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre, 6 Mart ile biten haftada bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi artışını sürdürdü. Bir önceki hafta 24 trilyon 170 milyar TL seviyesinde bulunan toplam krediler, 24 trilyon 201,9 milyar TL’ye yükseldi.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri 3 trilyon 46,6 milyar TL’ye çıkarken, bireysel kredi kartı bakiyesi 2 trilyon 900,7 milyar TL olarak kaydedildi. Ticari ve diğer krediler ise 18 trilyon 254,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

Taksitli ticari krediler 3 trilyon 711,8 milyar TL olurken, kurumsal kredi kartları 876 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece hem bireysel hem de ticari tarafta kredi genişlemesinin sürdüğü görüldü.

Takipteki alacaklar yükseldi, mevduat geriledi

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar aynı hafta itibarıyla 657,25 milyar TL’ye yükselirken, toplam menkul değerler 7 trilyon 140,9 milyar TL olarak hesaplandı.

Toplam mevduat ise haftalık bazda gerileyerek 27 trilyon 849,1 milyar TL seviyesine indi. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarının büyüklüğü ise 1,99 trilyon TL olarak açıklandı.

Gayrinakdi krediler 9,5 trilyon TL’yi aştı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektöründe gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 556,5 milyar TL’ye yükseldi. Bankalarda saklanan menkul değerlerin büyüklüğü ise 4 trilyon 89,3 milyar TL oldu. Bu tutarın 3 trilyon 363,4 milyar TL’si yurt içi yerleşikler, 725,89 milyar TL’si ise yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul kıymetlerden oluştu.

Sektörde bilanço içi yabancı para pozisyonu eksi 2 trilyon 216,6 milyar TL, bilanço dışı yabancı para pozisyonu ise 2 trilyon 245 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece yabancı para net genel pozisyonu 28,39 milyar TL seviyesinde kaydedildi.