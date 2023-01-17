Konut fiyatlarında büyük artış: Yüzde 174,3!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre konut fiyat endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise fiyatlar yüzde 174,3 arttı.

Eylül ayında yıllık artış yüzde 189,09 olarak rekor kırmıştı.

İstanbul'da konut fiyatları Kasım ayında yıllık yüzde 186,3, Ankara'da yüzde 181,6, İzmir'de yüzde 176 oranında artış kaydetti.

İstanbul'da metrekare başına ortalama fiyat 26 bin 904 TL oldu.