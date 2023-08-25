Kredi kartı azami faiz oranları arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bir haftalık repo faizini 750 baz puan artışla yüzde 25’e çıkarmasının ardından kredi kartları işlemlerinde uygulanan azami faiz oranları için baz alınan referans oran yükseltildi.

TCMB internet sitesinde yer alan bilgilere göre geçerlilik tarihi 1 Eylül olmak üzere referans oran, Ağustos’taki yüzde 1,58’den yüzde 2,26’ya çıkarıldı.

Kredi kartı azami akdi faiz oranı yüzde 2,13’ten yüzde 2,81’e yükseldi.

Kredi kartı azami gecikme faiz oranı da yüzde 3,11 oldu. Bu oran daha önce yüzde 2,43’tü.

Nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı ise yüzde 2,89’dan yüzde 3,57’ye yükseldi.