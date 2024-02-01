Kredi kartı harcaması 2,5 kat arttı

Kredi kartı harcamaları 2023'te 2,5 katına çıktı.

Merkez Bankası kasım ayından bu yana kredi kartlarına uygulanan faizi sabit tutuyor. Politika faizi yüzde 45'e çıkarken, kredi kartı faizi yıllık yüzde 35 olarak uygulanıyor.

Vatandaş da kredi kullanımını azaltırken kredi kartına yöneldi. Fintürk verilerine göre, geçen yıl kredi kartı harcamaları yüzde 157,2 arttı.

En fazla artış Hakkari'de

Kredi kartı harcamalarının en fazla arttığı il yüzde 238 ile Hakkari. Onu yüzde 221 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır, yüzde 203 ile Kilis ve yüzde 201 ile Siirt takip ediyor.

İstanbul'da artış yüzde 146

Üç büyükşehirde bireysel kredi kartı harcaması artışı İstanbul'da yüzde 146, Ankara’da yüzde 165, İzmir'de yüzde 156 oldu.

Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının toplam bireysel krediler içindeki payı 2022'de yüzde 33 seviyesindeydi. Geçen yıl bu oran yüzde 50'yi aştı.

Kredili mevduat hesaplarında artış

Kredili mevduat hesaplarındaki artış da bunu destekledi. Toplam kredili mevduat harcaması geçen yıl yüzde 155 artışla 166 milyar liraya çıktı.