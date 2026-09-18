Merkez Bankası duyurdu: Türkiye’nin yurt dışı varlıklarında dikkat çeken artış

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarak 419,6 milyar dolara yükseldi. Yurt dışına olan yükümlülükler ise yüzde 1 artışla 818,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, temmuz itibarıyla eksi 398,7 milyar dolar oldu.

Rezerv varlıklarda 17 milyar dolarlık artış

Varlık kalemleri incelendiğinde rezerv varlıklardaki artış dikkati çekti. Rezerv varlıklar bir önceki aya göre 17 milyar dolar artarak 164,4 milyar dolara ulaştı.

Doğrudan yatırımlar yüzde 0,8 artışla 81,8 milyar dolar, finansal türevler ise yüzde 0,7 yükselişle 2,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Diğer yatırımlar yüzde 0,5 azalarak 161,7 milyar dolara gerilerken, bankaların yabancı para varlıkları yüzde 6,9 düşüşle 44,7 milyar dolar oldu.

Portföy yatırımları 160,2 milyar dolara çıktı

Portföy yatırımlarının alt kalemlerinden hisse senetleri ve yatırım fonu payları, bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 50,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin yurt dışına yönelik toplam yükümlülüklerinde ise farklı kalemlerde ayrışma görüldü.

Doğrudan yatırım yükümlülükleri yüzde 0,3 azalarak 232,5 milyar dolara gerilerken, portföy yatırımları yüzde 3,5 artışla 160,2 milyar dolara çıktı.

Diğer yatırımlar 421,6 milyar dolar

Finansal türev yükümlülükleri temmuzda yüzde 43 gibi belirgin bir düşüş göstererek 4 milyar dolara indi.

Diğer yatırımlar kalemi ise bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 421,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Böylece temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam yurt dışı varlıkları 419,6 milyar dolar, toplam yükümlülükleri 818,3 milyar dolar olurken, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu eksi 398,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.