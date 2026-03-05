Merkez Bankası rezervleri 210 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv verilerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası’nın toplam brüt rezervleri 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4,2 milyar dolar artarak 210,3 milyar dolar seviyesine çıktı.

Verilere göre rezervlerdeki artışa rağmen, Ocak 2026’dan bu yana toplam rezervlerde 7,9 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Bu dönemde rezervlerdeki gerileme oranı yüzde 3,6 olarak hesaplandı.

TCMB verilerine göre aynı dönemde döviz rezervleri yüzde 0,3 gerileyerek 65,65 milyar dolara indi. Buna karşılık altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,3 artarak 136,8 milyar dolar seviyesine yükseldi.

IMF rezerv pozisyonu sınırlı arttı

Uluslararası Para Fonu (IMF) rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,1 artışla 7,78 milyar dolar olarak gerçekleşti.