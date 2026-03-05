Bankacılık sektöründe kredi hacmi 24,1 trilyon TL’yi aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe toplam kredi hacmi 27 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre artarak 24 trilyon 167,2 milyar TL seviyesine çıktı. Önceki hafta toplam kredi hacmi 23 trilyon 952,8 milyar TL düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde tüketici kredileri 3 trilyon 7,0 milyar TL’den 3 trilyon 32,7 milyar TL’ye yükselirken, bireysel kredi kartları bakiyesi 2 trilyon 881,4 milyar TL’den 2 trilyon 908,3 milyar TL’ye çıktı.

Ticari kredilerde artış sürdü

Ticari ve diğer krediler 18 trilyon 64,4 milyar TL’den 18 trilyon 226,1 milyar TL’ye yükseldi. Taksitli ticari krediler ise 3 trilyon 651,9 milyar TL’den 3 trilyon 677,6 milyar TL’ye çıktı.

Kurumsal kredi kartları bakiyesi de artış göstererek 870,54 milyar TL’den 889,88 milyar TL seviyesine ulaştı.

Mevduat yükseldi, KKM geriledi

Bankacılık sektöründe toplam mevduat 28 trilyon 45,2 milyar TL’den 28 trilyon 286,5 milyar TL’ye yükseldi. Buna karşılık kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2,20 milyar TL’den 2,08 milyar TL’ye gerileyerek haftalık bazda 122 milyon TL azaldı.

Takipteki alacaklar arttı

Takipteki alacaklar aynı dönemde 646,15 milyar TL’den 652,53 milyar TL’ye yükselirken, bankacılık sektörünün toplam menkul değerleri 7 trilyon 97,1 milyar TL’den 7 trilyon 87,7 milyar TL’ye geriledi.