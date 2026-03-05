Petrol yükseldi, akaryakıta zam geldi, Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (5 Mart 2026 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Petrol yükseldi, akaryakıta zam geldi (5 Mart 2026)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Benzin litre fiyatı 92 kuruş, motorin ise 3,11 lira arttı. 5 Mart 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu’da artan gerilim, petrol piyasalarında fiyatların yükselmesine yol açtı. Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatlarında görülen artış, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Yapılan düzenlemeyle benzinin litre fiyatı 92 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 3,11 lira artırıldı. Söz konusu artışlar pompa satış fiyatlarına yansıtıldı.
Zam sonrası İstanbul’da benzinin litre fiyatı 59,32 liraya, Ankara’da 60,26 liraya, İzmir’de ise 60,54 liraya yükseldi. Motorin fiyatı ise İstanbul’da 63,51 lira, Ankara’da 64,61 lira, İzmir’de 64,88 lira seviyesine çıktı.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 59.34 TL
Motorin: 63.53 TL
LPG: 30.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 59.18 TL
Motorin: 63.37 TL
LPG: 29.69 TL
Ankara:
Benzin: 60.29 TL
Motorin: 64.65 TL
LPG: 30.17 TL
İzmir:
Benzin: 60.58 TL
Motorin: 64.93 TL
LPG: 30.09 TL