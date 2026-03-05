Bakan Şimşek’ten eşel mobil açıklaması: Dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki artışın ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla akaryakıtta eşel mobil sisteminin geçici olarak devreye alındığını açıklayarak, mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyon sürecinin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.
Akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyona etkisini sınırlamak amacıyla eşel mobil sistemi yeniden devreye alındı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Uygulamanın önemine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz."