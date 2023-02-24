Merkez Bankası’ndan temkinli faiz indirimi

Birol BOZKURT

Merkez Bankası, piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Şubat ayı toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizinde indirime gitti. Banka, politika faizini 50 baz puan düşürerek, yüzde 8,5’e çekti. Karara ilişkin Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine vurgu yapıldı. Açıklamada, “Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

PPK metninde deprem vurgusu

Kahramanmaraş’ta yaşanan 2 depreme vurgu yapılan PPK metninde, “Asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi. Depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir” denildi. Kredilerin büyüme hızı ve finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının yakından takip edildiğini belirten PPK metninde, “Kurul, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma metninde belirttiği üzere, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir. Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir” denildi.

Enflasyonda kalıcı düşüşü yakalamayı hedeflediklerini duyuran PPK metninde, “Depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması daha da önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 50 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir. Depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkileri yakından takip edilecektir. TCMB, Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir” denildi.

“Cari dengede sürdürülebilir seviye fiyat istikrarı için önemli”

Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payının arttığına dikkat çeken Merkez Bankası, “Turizmin cari işlemler dengesine verdiği katkının beklentileri aştığının altını çizdi. Banka karar metninde “İç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyet cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“Depremin enflasyona etkisi olabilir”

Faiz indiriminin piyasa beklentisinin altında kaldığını söyleyen Ata Yatırım Stratejisti Batuhan Özşahin, “Açıklamada dış piyasaların finansal koşullarında beklentiler için herhangi bir değişiklik yapmazken, depremin enflasyonist olabilecek etkileri yönündeki çekincesini belirtmiş oldu. Manşet enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde 50 veya 100 baz puanlık indirimlerin parasal aktarım mekanizması üzerinde çok önemli bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz” dedi.

Global risklerin azaldığına vurgu yapıldı

PPK metnindeki deprem vurgusuna dikkat çeken Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş “Metindeki detaylara baktığımızda ise depremin büyümeye ilişkin beklentileri düşürmesine rağmen kalıcı olmayacağı ve uygun finansal koşulların bekleneceği belirtiliyor. Bu metinlerde faiz indirim sürecinde depremden etkilenen 10 ildeki finansal koşulların takip edileceğini görmekteyiz. Metinde ticari ilişkilerin yürütüldüğü ana pazarlardaki resesyona ilişkin risklerin yerini zayıf iktisadi faaliyet aldığını gözlemledik. Bu metinde ise TCMB, globalde risklerin azaldığını dış talepteki artış öngördüğünü okumaktayız.” ifadelerini kullandı.