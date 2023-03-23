Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerden farklı tahminler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin medyan beklenti, faizin sabit bırakılacağı ve yüzde 8,50 seviyesinde tutulacağı yönünde oluştu.

Ekonomistlerden farklı tahminler

ForeksHaber anketine katılan 20 ekonomistin 11 ekonomist faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 9 ekonomist faizin 50 baz puan indirim ile yüzde 8,00 seviyesine çekileceği tahmininde bulundu.

Ankette, 2023 yıl sonuna ilişkin görüş veren 4 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 24,00 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 30,00, en düşük beklenti ise yüzde 17,50 oldu. Geçen ayki ankette medyan tahmin yüzde 14,00 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 35,00 ila yüzde 9,00 bandında gerçekleşmişti.

Değişiklik beklemeyen ekonomistlerden ilk faiz değişikliğinin zamanına yönelik soruya yanıt veren 3 ekonomistin 2'si Haziran, 1'i ise Eylül ayı tahmininde bulundu.

4 toplantıda 500 baz puan indirim

TCMB, 2022 yılında dört toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimi kararı almıştı. Banka, Aralık ve Ocak aylarında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 9,00 seviyesinde bırakmıştı. Merkez Bankası, Şubat ayında faizi beklentilere paralel olarak 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye çekmişti.

Merkez Bankası faiz kararını saat kaçta açıklayacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 23 Mart Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.