Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin beklediği faiz kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz için ne karar verecek? Gözler, TCMB'nin yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın karar öncesi gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistlerin çoğunun görüşü ortak...
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki toplantısında politika faizini sabit tutmasını bekliyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
AA Finans'ın, 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.
Ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 14'ü politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 9'dan yüzde 8,50'ye düşürülmüştü.