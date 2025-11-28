Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK): Yatırımcı sayısı 37,47 milyona ulaştı

MKK verilerine göre kayıtlı yatırımcı sayısı 37,47 milyona çıktı.

Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever, yatırımcı sayısındaki artışı “heyecan verici” olarak nitelendirirken, niceliksel büyümenin tek başına başarı sayılamayacağına işaret etti.

Vatansever, yatırımcıların önemli bir bölümünde kısa vadeli getiri beklentisinin ağır bastığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yatırımcı artışı tek başına başarı değildir. Portföy dağılımı sağlıklı gelişmediği sürece uzun vadeli yatırım davranışı ve piyasa güveni açısından riskler büyüyor. Yeni yatırımcı grubunda beklenti–ürün uyumsuzluğu dikkat çekiyor.”

Finans ve kripto ekosisteminde insan kaynağı baskısı

İşlem hacminin artmasına rağmen finans ve kripto piyasalarında operasyonları yöneten profesyonel kadroların aynı hızda büyümediğini dile getiren Vatansever, portföy yönetimi, risk yönetimi, yatırım danışmanlığı ve uyum süreçlerinde nitelikli insan kaynağının kritik önem taşıdığını vurguladı.

SPL lisanslarına talep artıyor

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu’nun (SPL) piyasada standardizasyon sağladığını belirten Vatansever, Düzey 1, Düzey 3, Türev Araçlar ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme gibi lisansların finans kuruluşlarında olduğu kadar kripto varlık hizmet sağlayıcılarında da giderek daha fazla talep gördüğünü ifade etti.