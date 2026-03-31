MÜSİAD SAMEKS martta 49,1’e geriledi

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in mart ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, martta, geçen aya göre 0,3 puan azalarak 49,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi aylık bazda 3 puan artarak 48,9 seviyesinde yükselirken Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise 5 puan azalarak 50,7 seviyesinde geriledi.

Hizmet sektöründe iş hacmi, stoklar, tedarikçilerin teslim süresi ve istihdam Bileşik Endeksin genel seyrine destek sağlarken, sanayi sektöründe ise üretim, stoklar, tedarikçilerin teslim süresi ve istihdam endekse pozitif katkı yaptı. Bu gelişmeler, ekonomik aktivitenin daralma bölgesinde gerçekleştiğini gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi’nin mart ayında 49,1 puanla eşik değerin altında gerçekleşmesi, ekonomik aktivitenin yavaşlama bölgesinde seyrettiğini ve iş dünyasındaki faaliyet ivmesinin sınırlı değişim gösterdiğini işaret etti.