TÜİK: Şubatta dış ticaret açığı büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan genel ticaret sistemi kapsamındaki geçici dış ticaret verilerine göre, şubat ayında ihracat yıllık bazda yüzde 1,5 artarak 21 milyar 49 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,5 yükselerek 30 milyar 80 milyon dolar oldu.

Şubat ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artışla 7 milyar 796 milyon dolardan 9 milyar 31 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72,7’den yüzde 70’e geriledi.

İlk iki ayda açık 17,4 milyar dolara yükseldi

Ocak-şubat döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalarak 41 milyar 361 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,8 artarak 58 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 13,8 artışla 17 milyar 415 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,2’den yüzde 70,4’e geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ise şubat ayında ihracat yüzde 4,4 artışla 19 milyar 935 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 artışla 22 milyar 928 milyon dolar oldu. Bu kalemde dış ticaret açığı 2 milyar 993 milyon dolar olarak hesaplandı.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 855 milyon dolarla Almanya olurken, onu Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa izledi. İthalatta ise 4 milyar 125 milyon dolarla Çin ilk sırada yer aldı. Çin’i Rusya, Almanya, İsviçre ve ABD takip etti.

Ekonomik faaliyetlere göre şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8 olurken, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti.