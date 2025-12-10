Petrol fiyatları iki günlük düşüşün ardından dengelendi

Petrol fiyatlarındaki zayıf görünümde, küresel arzın talebi aşmaya devam edeceği yönündeki beklentiler belirleyici oluyor. ABD enerji yetkilileri, ülkenin petrol üretiminin bu yıl günlük 13,6 milyon varille rekor seviyeye çıkacağını öngörüyor. Bu tahmin, halihazırda doygun olan küresel piyasadaki arz fazlası endişelerini artırıyor.

Fed kararı bekleniyor

Yatırımcılar, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimleri de yakından izliyor. Olası bir anlaşmanın, petrol fiyatlarına yansıyan jeopolitik risk primini azaltabileceği düşünülüyor. ABD Petrol Enstitüsü (API) verileri, geçen hafta ham petrol stoklarının 4,8 milyon varil gerilediğini gösterirken, benzin ve distilat stoklarında sert artışlar kaydedildi.

Piyasalarda gözler ayrıca ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Beklenen 25 baz puanlık faiz indiriminin, önümüzdeki dönemde yakıt talebini destekleyebileceği değerlendiriliyor.