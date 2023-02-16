Philadelphia Fed İmalat Endeksi, sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, şubat ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, şubatta geçen aya kıyasla 15,4 puan gerileyerek eksi 24,3'e indi. Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 7,4 değerini alması yönündeydi.

Beklentilerin altında gelen ve imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren endeks, ocakta eksi 8,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 3 puan düşerek eksi 13,6 değeriyle art arda dokuzuncu kez negatif değer alırken, sevkiyat endeksi 2 puan azalarak 8,7 seviyesine geriledi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.