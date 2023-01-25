  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomik Veriler
  3. Piyasalar yakından takip ediyordu: Almanya Ifo endeksi verileri açıklandı
Takip Et

Piyasalar yakından takip ediyordu: Almanya Ifo endeksi verileri açıklandı

Küresel piyasaların yakından takip ettiği Almanya Ifo endeksi verileri açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenini yansıtan Ifo endeksi enflasyonun gerilemesi ve ekonomik görünümün iyileşmesiyle Ocak ayında 90.2​​ ile beklenti seviyesinde.

Almanya'nın Ifo güven endeksi Aralık ayında 88.6 olarak açıklanmıştı.

Reuters anketine katılan ekonomistler verinin 90.2​​ seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.

Dolar ne kadar oldu? Analistlere göre dolar 1 Şubat'ı bekliyorDolar ne kadar oldu? Analistlere göre dolar 1 Şubat'ı bekliyorEkonomik Veriler

 

Almanya’da çiftçiler, tarım politikasının adil olması için gösteri yaptı

Almanya Haberleri

Almanya’da çiftçiler, tarım politikasının adil olması için gösteri yaptı
Avrupa’da ticari araç satışları geriledi

Ekonomi Haberleri

Avrupa’da ticari araç satışları geriledi
Bu konularda ilginizi çekebilir
Almanya ekonomi