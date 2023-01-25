Piyasalar yakından takip ediyordu: Almanya Ifo endeksi verileri açıklandı
Küresel piyasaların yakından takip ettiği Almanya Ifo endeksi verileri açıklandı.
Haber Merkezi
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Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güvenini yansıtan Ifo endeksi enflasyonun gerilemesi ve ekonomik görünümün iyileşmesiyle Ocak ayında 90.2 ile beklenti seviyesinde.
Almanya'nın Ifo güven endeksi Aralık ayında 88.6 olarak açıklanmıştı.
Reuters anketine katılan ekonomistler verinin 90.2 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.
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