Piyasalarda gün ortası: Borsa günün ilk yarısında geriledi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,15 puan azaldı. Dün 7.898,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,77 puan ve yüzde 0,05 artışla 7.902,36 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.867,94, en yüksek 7.910,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 1.995 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2550 ve dolar/yen paritesi 149,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,8780 liradan, avro 31,4850 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.995 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 artışla azalışla 81,4 dolardan işlem görüyor.