Piyasalarda son durum: Dolar/TL ne kadar oldu? (31 Ocak 2023)

Piyasalarda 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde ekonomi politikalarında köklü değişim getirecek bir sonucun gerçekleşip gerçeklemeyeceği izleniyor.

Bu kapsamda dün muhalefetteki altı siyasi parti ve çıkaracakları ortak adayın seçim beyannamesini oluşturacak politika metni yayımlandı.

Altılı Masa yol haritasını açıkladı

Altılı Masa olarak da adlandırılan ve geçen ay ortası itibarıyla kendilerini ilk defa Millet İttifakı olarak niteleyen siyasi partiler geçiş süreci yol haritası adını verdikleri belge ve cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere müzakerelere devam ediyorlar. Parti başkanları 13 Şubat'ta toplanarak bu konuları ele alacaklar.

HDP için ne karar verilecek?

HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına alınmasına ilişkin reddedilen talebi de seçim gündeminde takip ediliyor.

Piyasalarda 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde ekonomi politikalarında köklü değişim getirecek bir sonucun gerçekleşip gerçeklemeyeceği izleniyor.

Muhalefetin dünkü metninin ekonomi bölümünde, enflasyonun iki yıl içinde düşük tek haneye indirileceği, TL'ye yeniden itibar kazandırılacağı, ortalama büyümenin %5'in üzerine çıkarılacağı ve beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirin en az iki katına çıkarılacağı vaatleri yer aldı.

Ekonomi yönetiminin yeniden yapılandırılacağına dikkat çekilen metinde TCMB'nin de yeniden Ankara'ya taşınarak asli görevlerine geri döneceği belirtildi.

Bugün iç veri gündemide saat 10.00'da Aralık ayı ve 2022 yılına ilişkin TÜİK dış ticaret verileri ile çeyrek dönem turizm gelirleri ve saat 11.00'de yabancı ziyaretçi sayısı verileri yer alıyor. Hazine ise 17.00'de önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma stratejisini açıklayacak. TBMM'de ise parti grup toplantıları ve kamuya olan borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin görüşmeleri yer alıyor.

TCMB adımlarının etkileri izleniyor

Merkez Bankası'nın (TCMB) kur korumalı mevduatta (KKM) dövizden dönen tutar için faiz üst sınırını geçen hafta kaldırması ardından ilgili KKM faizlerinde ne kadar yükseliş olacağı piyasalarda izleniyor.

TCMB ayrıca şirketlerin yurtdışındaki dövizinin KKM'ye geçişine yeni destek mekanizması da başlattı. TCMB geçen hafta bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri üzerinde tutukları yabancı para serbest hesaplar için de %4.5 faiz ödemeye başlamıştı.

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor. TCMB son dönemdeki benzer düzenlemelerle bankaların, kurumların yurtdışında tuttuğu dövizleri Türkiye'ye getirmeleri halinde ek bir destek sağlamış oluyor. Düzenlemeler döviz talebinin artmasına engel olarak mevcut stabil döviz politikasını desteklemek için kullanılıyor.

TL mevduat faizleri kampanyalarla %30'u aşarken dövizden dönen KKM faizlerindeki %12'den yaşanacak artışın ne kadar olacağı piyasada yakından izlenecek. Öte yandan TCMB'nin yaklaşık 10 milyar dolarlık bir piyasa olduğu hesalanan türev işlemlerine karşılık geitirip gerimeyeceği de piyasada takip ediliyor.

TL geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere dolar karşısında %29.6 değer yitirdi. Dolar/TL bu sabah 08.45'te 18.7700/18.8105 seviyesinde. Kur son dönemde oldukça yatay seyrediyor.

Küresel piyasalar

Yatırımcılar başlıca merkez bankalarının faiz kararları, büyük şirketlerin bilançoları ve ABD ekonomisinin durumu hakkında gösterge niteliği taşıyan verilerin açıklanacağı yoğun haftaya hazırlanıyorlar.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın 25 baz puan, Perşembe günü kararlarını açıklayacak olan Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının ise 50 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.