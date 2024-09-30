Protesto edilen senet adedi azaldı

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2024’te protesto edilen toplam 21,4 bin adet senedin parasal tutarı 5 milyar TL oldu. Ağustos ayında bir önceki aya göre senet adedi yüzde 2 azalırken; senet tutarı yüzde 9 arttı.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Konya, Ankara, İzmir ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 26’sını İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 9 ile İzmir, yüzde 7 ile Ankara ve Konya, yüzde 6 ile Antalya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Kilis ve Ardahan oldu.