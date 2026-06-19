Reel kesim güveni mayıs ayında yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) sonuçlarını yayımladı.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1966 iş yerinin yanıtlarıyla oluşturulan verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) mayıs ayında bir önceki aya göre 2,4 puan artarak 101 seviyesine yükseldi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi ise 2,7 puanlık artışla 103,3 olarak gerçekleşti.

Güveni üretim, ihracat ve istihdam beklentileri destekledi

Endeksin yükselişinde firmaların genel ekonomik gidişata ilişkin değerlendirmeleri, gelecek üç aya yönelik ihracat siparişleri, üretim hacmi ve istihdam beklentilerindeki iyileşme etkili oldu. Ayrıca mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki siparişler ve sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin olumlu beklentiler de endeksi yukarı taşıdı.

Buna karşın mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilişkin değerlendirmeler endeks üzerinde aşağı yönlü etki yaptı.

Siparişlerde toparlanma sinyali

Son üç aya ilişkin değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildiren firmaların oranının yükseldiği görüldü. İç piyasa siparişleri ile ihracat siparişlerinde ise önceki dönemde hakim olan azalış eğiliminin yerini artış yönlü değerlendirmeler aldı.

Firmaların mevcut toplam siparişlerinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki görüşleri zayıflarken, mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirtenlerin oranında ise sınırlı artış gözlendi.

Gelecek döneme ilişkin beklentiler güçlendi

Önümüzdeki üç aya yönelik beklentilerde üretim hacmi ve ihracat siparişlerinde artış bekleyenler lehine olan görünüm güçlendi. Buna karşılık iç piyasa siparişlerinde artış bekleyenlerin oranında bir miktar gerileme yaşandı.

İstihdam ve sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin beklentilerde ise iyileşme dikkat çekti. Firmalar, gelecek üç ayda istihdamın artmasını ve önümüzdeki 12 aylık dönemde yatırım harcamalarının yükselmesini bekliyor.

ÜFE beklentisi geriledi

Anket sonuçlarına göre son üç ayda ortalama birim maliyetlerin arttığını bildiren firmaların oranı yükselirken, gelecek üç ayda maliyet artışı bekleyenlerin oranı geriledi.

Benzer şekilde, gelecek üç aylık dönemde satış fiyatlarında artış bekleyen firmaların oranında da düşüş görüldü.

İmalat sanayii firmalarının gelecek 12 aylık dönem sonuna ilişkin yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi ise bir önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek yüzde 31,6 seviyesine indi.

Sanayide kötümserlik azaldı

Firmaların faaliyet gösterdikleri sanayi dalının genel görünümüne ilişkin değerlendirmelerinde de iyileşme kaydedildi. Bir önceki aya göre daha kötümser olduğunu belirtenlerin ağırlığının azaldığı görüldü. Bu durum, imalat sanayinde genel eğilimin mayıs ayında daha olumlu bir görünüme işaret ettiğini ortaya koydu.