Reuters anketi: Eylülde enflasyon yüzde 4,9; yıllık yüzde 61,7

Seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla TÜFE'nin eylülde artması bekleniyor.

Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 3.7 ila yüzde 6.2 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler yüzde 60 ila yüzde 63.7 arasında bulunuyor.

Seçimlerin ardından sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanısıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi, KDV'de artışlara gidildi.

MB'nin tahmini de yükselmişti

Tek seferlik ek MTV getirilirken, BSMV ve harçlar da artırıldı. Temmuz ve Ağustos aylarında bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlamıştı. Hem Temmuz hem de Ağustos'ta aylık enflasyon çift haneli seviyeye yakın seyretti.

Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için %22.3'ten %58'e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun %33 seviyesine gerileyeceğini açıklamıştı.

Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini dört ayda %8.5 seviyesinden %30 seviyesine çıkardı. TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan daha artırdığı toplantıda dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi.

Yıl sonu TÜFE tahminleri

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı %68.5 seviyesinde bulunurken, tahminler %66.45 ila %72 bandında yer alıyor. Ağustos ayında yapılan ankette yılsonu tahmin medyanı %55.7 seviyesindeydi.

TÜİK Eylül ayı TÜFE verilerini 3 Ekim'de saat 10:00'da açıklayacak.