SAMEKS'te iki puanlık artış

31 Mayıs 2018

2018 Mayıs ayına ilişkin Satın Alma Müdürleri Endeksi (SAMEKS) verileri İstanbul’da açıklandı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 2 puan artarak 55,7 değerine yükseldi ve ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdüğüne işaret etti.

Endekste gözlenen bu artışta hizmet endeksinin 1,4 puan artarak 55,6 puana yükselmesi etkili olurken, sanayi endeksi de 0,3 puan artışla 56,9 puana yükselmiştir.

Hizmet sektöründe girdi alımlarındaki artışın sürmesi iş hacminde gözlenen artışta etkili olurken, böylece sektöre ait istihdamdaki artış mayıs ayında da devam etmiştir. Sanayi sektöründe ise yeni siparişlerde gerçekleşen artışlar, önceki aya göre bir miktar ivme kaybetmiş olmasına karşın üretimdeki artışı desteklemiştir.

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi’nin 55,7 puanlık değeri 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığına işaret ederken, hem hizmet hem de sanayi sektörünün 50 referans puanı üzerindeki seyrini sürdürmesi SAMEKS’teki olumlu görünümün önümüzdeki dönemlerde de süreceğinin sinyalini vermektedir.