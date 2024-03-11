Sektörlerin toplam ciroları ocakta arttı
TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık bazda yüzde 63,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ocak'a ilişkin Ciro Endekslerini açıkladı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 63,5 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 58,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 99,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 60,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 77,9 arttı.
Aylık artış yüzde 5,1
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Ocak ayında aylık yüzde 5,1 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 9,5 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 6,2 arttı.