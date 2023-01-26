Son dakika: ABD büyüme verileri açıklandı
Son dakika gelişmesi... ABD ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü.
Haber Merkezi
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Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD ekonomisine ilişkin veri açıklandı.
ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre; ABD ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü. Beklentiler, bu çeyrekteki büyümenin yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.
Kişisel tüketim ise yüzde 2,1 ile tahminlerin altında bir artış gösterdi.
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