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Son dakika: ABD büyüme verileri açıklandı

Son dakika gelişmesi... ABD ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü.

Haber Merkezi
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Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD ekonomisine ilişkin veri açıklandı. 

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre; ABD ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü. Beklentiler, bu çeyrekteki büyümenin yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Kişisel tüketim ise yüzde 2,1 ile tahminlerin altında bir artış gösterdi.

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