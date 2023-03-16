Son dakika: Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankacılık sektöründe yaşanan kriz ortamında merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka, üç temel politika faizini 50 baz puan artırdı. Kararla birlikte; mevduat faiz oranı yüzde 3'e yükselmiş oldu. Marjinal faiz oranı yüzde 3,75'e ulaşırken, refinansman operasyonu faiz oranı yüzde 3,50'ye yükseldi.

Bu oranlar 2008’den bu yana en yüksek faiz olarak dikkat çekti.

Enflasyon uyarısı

"Enflasyonun çok uzun süre için çok yüksek kalması öngörülüyor" uyarısında bulunan ECB, gelecekteki politika faizi kararlarının ekonomik ve finansal verilere bağlı olacağını vurguladı.

Yönetim Konseyi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, yüksek seviyede belirsizliğin Yönetim Konseyi'nin politika kararlarına verilere bağlı yaklaşımın önemini güçlendirdiği ifade edildi.

ECB açıklamasında, cari piyasa gerilimlerinin yakından izlendiği belirtilirken, "Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak gerektiğinde yanıt vermeye hazırız" ifadeleri yer aldı.

Bankacılık sektörü 'dayanıklı' mesajı

Banka, Euro Bölgesi bankacılık sektörünün "dayanıklı" olduğunu belirtirken, güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarına sahip olduğunu ifade etti.

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