Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,2 artışla 1 milyar 608 milyon 865 bin 994 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin 650 lira, en düşük saat 03.00'te 2 bin 301 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 89 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 116 lira 31 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 650 lira, en düşük 2 bin 50 liradan işlem gördü.